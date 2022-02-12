Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и по вопросам гарантий безопасности для РФ

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Макроном состоялся в субботу по инициативе французской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.
«В продолжение обсуждений в ходе недавнего визита президента Франции в Москву прошел углубленный обмен мнениями по вопросам, касающимся обеспечения долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации и преодоления тупика в урегулировании внутриукраинского конфликта, в том числе с учетом бесед Эмманюэля Макрона с руководством Украины, США и ряда европейских государств», - говорится в сообщении.
«Путин вновь обратил внимание на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на известные российские инициативы», - информирует пресс-служба.
Согласно сообщению, с российской стороны было «подчеркнуто и нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договоренностей, что еще раз проявилось в безрезультатном раунде проведенных 10 февраля в Берлине консультаций политических советников лидеров государств «нормандского формата».
Путин и Макрон обсудили также «ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском «вторжении» в Украину, под аккомпанемент которых идет масштабная накачка этой страны современными вооружениями, и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе», отмечает пресс-служба президента.
«Условлено и далее держать упомянутые вопросы в поле зрения российско-французского диалога на высшем уровне», - сказано в сообщении.
Кроме того, в ходе разговора была затронута «тематика сохранения и полноценного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе».
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