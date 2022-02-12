Путин и Лукашенко обсудили ситуацию вокруг реакции США и НАТО на российские предложения о гарантиях безопасности

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону в субботу с президентом Беларуси Александром Лукашенко двустороннюю повестку и реакцию Запада на российские инициативы. «Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Условлено о дальнейших личных контактах.

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