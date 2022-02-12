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СНГ 12.02.2022 20:45

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию вокруг реакции США и НАТО на российские предложения о гарантиях безопасности

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону в субботу с президентом Беларуси Александром Лукашенко двустороннюю повестку и реакцию Запада на российские инициативы.

«Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Условлено о дальнейших личных контактах.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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