Байден и Путин начали телефонную беседу - Белый дом

Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин в субботу начали телефонный разговор, передает Белый дом.

«Телефонный разговор президента Байдена с российским президентом Путиным начался в 11:04 по восточному времени (20:04 по бакинскому времени)», - говорится в сообщении Белого дома, переданном американским сМИ.

Как сообщил накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, звонок проходит по запросу американской стороны.

«Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра (в субботу - ИФ) вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов», - сказал представитель Кремля.