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Дальнее зарубежье 12.02.2022 20:35

Байден и Путин начали телефонную беседу - Белый дом

Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин в субботу начали телефонный разговор, передает Белый дом.

«Телефонный разговор президента Байдена с российским президентом Путиным начался в 11:04 по восточному времени (20:04 по бакинскому времени)», - говорится в сообщении Белого дома, переданном американским сМИ.

Как сообщил накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, звонок проходит по запросу американской стороны.

«Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра (в субботу - ИФ) вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов», - сказал представитель Кремля.

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Тэги: США, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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