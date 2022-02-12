Премьер Украины предостерегает от панических настроений

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал население страны не поддаваться панике, сохранять доверие к своему государству и армии.

В своем видеообращении, обнародованном в субботу, Шмыгаль заявил, что против Украины ведется гибридная война. «Самым страшным» из элементов такой войны он назвал «дезинформацию с нагнетанием паники».

«Мы живем в мире быстрого распространения информации, когда панические настроения для врага являются подарком. Именно паника лучше танков и автоматов уничтожает государства», - сказал премьер.

Шмыгаль добавил, что Вооруженные силы Украины полностью готовы к защите страны в любой момент и обеспечены всем необходимым, от топлива до вооружений.

Он заявил также, что Украина уверенно чувствует себя и в экономической сфере. «Реальных макроэкономических причин для дестабилизации курса гривны не существует. Давайте не создавать их сами», - сказал Шмыгаль.

«Доверяйте своему государству, доверяйте своей армии, верьте в Украину», - призвал премьер.