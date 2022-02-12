KLM объявила о приостановке полетов в Украину - СМИ

Нидерландская авиакомпания KLM решила приостановить полеты в Украину, сообщает в субботу газета De Telegraaf. Отмечается, что запланированный на вечер субботы авиарейс в Киев отменен. Согласно информации издания, авиакомпания приняла такое решение в качестве меры предосторожности из-за напряженной ситуации вокруг Украины. В конце января KLM запретила экипажам своих самолетов оставаться на ночевку в Киеве.

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