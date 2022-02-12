Военный атташе США вызван в Минобороны РФ в связи с нарушением американской подлодкой госграницы России

Атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вызван в Минобороны РФ в связи с ситуацией с американской подлодкой в районе Курильских островов, заявили в Минобороны РФ.
«В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве», - сообщили в ведомстве в субботу.
Других деталей там не привели.
Российский военный корабль заставил американскую подводную лодку покинуть территориальные воды РФ в районе Курил, где ВМФ России проводит учения, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
Инцидент произошел 12 февраля в 10:40 в районе планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах РФ в районе острова Уруп Курильской гряды. Там была обнаружена подводная лодка ВМС США типа «Вирджиния», сказали в Минобороны РФ
Российские военные заявили, что оповестили экипаж подлодки США о нахождении в территориальных водах РФ и потребовали от нее всплыть, но американские военные это проигнорировали.
«В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английским языках было передано сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!». Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано», - заявили в Минобороны РФ.
«В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства», - говорится в сообщении Минобороны РФ.
«Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации», - отмечается в сообщении.
«Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации», - заявили в Минобороны РФ.
Инцидент произошел на фоне кризиса в отношениях России и НАТО.
Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило о телефонных переговорах главы военного ведомства Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Остина.
«Маршал Шапошников» - фрегат Тихоокеанского флота, который после модернизации стал носителем крылатых ракет большой дальности «Калибр».
Американские многоцелевые атомные подлодки четвертого поколения типа «Вирджиния» предназначены для борьбы с субмаринами противника и проведения прибрежных операций.
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