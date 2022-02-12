Путин и Байден завершили телефонный разговор - СМИ

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин завершили в субботу вечером телефонный разговор, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

По их данным, разговор закончился в 21:06 по бакинскому времени и продлится чуть больше часа.

Пресс-релиз по итогам разговора Белый дом пока не распространял.