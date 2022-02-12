Блинкен обсудил с главой МИД Великобритании ситуацию с Украиной и усилия по установлению диалога с РФ - госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу провел телефонный разговор с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс, в ходе которого они обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщили в госдепе.

«Госсекретарь Блинкен поговорил сегодня с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс об острой и общей обеспокоенности в связи с тем, что Россия, возможно, рассматривает возможность дальнейшей военной агрессии против Украины в ближайшие дни», - говорится в сообщении пресс-секретаря госдепа Неда Прайса.

Согласно сообщению, госсекретарь США и британский министр отметили, что «международные усилия должны продолжаться, чтобы добиться содержательного диалога с Россией по вызывающим общую обеспокоенность вопросам в сфере безопасности, которые могут привести к дипломатическому решению».