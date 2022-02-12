Блинкен обсудил с главой МИД Великобритании ситуацию с Украиной и усилия по установлению диалога с РФ - госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу провел телефонный разговор с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс, в ходе которого они обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщили в госдепе.
«Госсекретарь Блинкен поговорил сегодня с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс об острой и общей обеспокоенности в связи с тем, что Россия, возможно, рассматривает возможность дальнейшей военной агрессии против Украины в ближайшие дни», - говорится в сообщении пресс-секретаря госдепа Неда Прайса.
Согласно сообщению, госсекретарь США и британский министр отметили, что «международные усилия должны продолжаться, чтобы добиться содержательного диалога с Россией по вызывающим общую обеспокоенность вопросам в сфере безопасности, которые могут привести к дипломатическому решению».
Азербайджанские коммандос отработали на учениях нейтрализацию диверсантов условного противника
Президент Азербайджана утвердил Шушинскую декларацию о союзнических отношениях с Турцией
КАМАЗ к июню завершит строительство сервисного центра в Восточном Зангезуре
Азербайджан отправил в РФ первый грузовой поезд в рамках проекта «Агроэкспресс»
Власти Азербайджана завершают работу над программой антиинфляционных мер - глава ЦБ
В Азербайджане с начала пандемии от COVID-19 умерли более 9 тысяч человек
CAS сообщит сторонам о решении по делу Валиевой в понедельник
Министр спорта РФ считает, что Валиева невиновна и рассчитывает на объективное рассмотрение дела
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Yelo Bank предлагает кредиты за счет Фондов от 5%
ВТБ (Азербайджан) снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 6,99%
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров