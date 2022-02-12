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Регион 12.02.2022 21:50

Глава МИД Турции предостерегает Запад от панических заявлений по ситуации с Украиной

Западным странам не следует сеять панику из-за ситуации на границе России и Украины, заявил в субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Западные страны должны быть аккуратны со своими заявлениями, которые могут посеять панику», - приводит агентство «Анадолу» слова министра.

По его словам, «нужно быть готовыми на случай кризиса между Россией и Украиной, но Турция не паникует (по этому поводу - ИФ)».

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, УКРАИНА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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