Глава МИД Турции предостерегает Запад от панических заявлений по ситуации с Украиной

Западным странам не следует сеять панику из-за ситуации на границе России и Украины, заявил в субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Западные страны должны быть аккуратны со своими заявлениями, которые могут посеять панику», - приводит агентство «Анадолу» слова министра.
По его словам, «нужно быть готовыми на случай кризиса между Россией и Украиной, но Турция не паникует (по этому поводу - ИФ)».
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