Глава МИД Турции предостерегает Запад от панических заявлений по ситуации с Украиной

Западным странам не следует сеять панику из-за ситуации на границе России и Украины, заявил в субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Западные страны должны быть аккуратны со своими заявлениями, которые могут посеять панику», - приводит агентство «Анадолу» слова министра.

По его словам, «нужно быть готовыми на случай кризиса между Россией и Украиной, но Турция не паникует (по этому поводу - ИФ)».