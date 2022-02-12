Байден заявил Путину о готовности к дипломатии, предупредил о последствиях в случае нападения РФ на Украину - Белый дом

Президент США Джо Байден в ходе разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон готов как к дипломатическому урегулированию напряженности вокруг Украины, так и к иным сценариям, сообщили в субботу в Белом доме.

«Президент Байден дал ясно понять президенту Путину, что США по-прежнему готовы к дипломатии в полной координации со своими союзниками и партнерами, но также мы готовы к другим сценариям», - говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора двух лидеров.

Согласно заявлению, Байден предупредил, что «если Россия предпримет дальнейшее вторжение в Украину, то США вместе с союзниками и партнерами ответят решительно, и будут быстрые и серьезные последствия для России».

Кроме того, Байден в телефонном разговоре с Путиным отметил, что, «если состоится российское вторжение в Украину, это приведет к повсеместному человеческому страданию и ухудшит репутацию России».

Ранее американские СМИ сообщили, что разговор Байдена и Путина закончился в 21:06 по бакинскому времени, продлился чуть более часа.