Мигранты пытались прорваться через белорусско-польскую границу, разрезав колючую проволоку и забросав патруль камнями

Попытку силового прорыва границы предприняла группа мигрантов на белорусско-польской границе, сообщили в Погранслужбе Польши в воскресенье.
«Вчера, т.е. 12.02, на территорию Польши пытались нелегально проникнуть из Беларуси 10 иностранцев. На участке погранзаставы Мельник 9 иностранцев (граждане Индии и Афганистана) разрезали колючую проволоку и атаковали камнями патруль», - говорится в сообщении погранслужбы.
С начала года зафиксировано более 1180 попыток нелегального пересечения белорусско-польской границы мигрантами.
Ситуация на границе Беларуси и Польши осложнилась 8 ноября 2021 года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желавших перебраться в Евросоюз.
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