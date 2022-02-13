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СНГ 13.02.2022 12:30

Несогласованный митинг в память о жертвах январских событий в Казахстане прошел в Алматы без задержаний

Несогласованный митинг в память о жертвах январских событий завершается в Алматы, люди покидают площадь Республики.

Участники митинга, который длился два часа, еще раз прочитали молитву, а активисты выступили с заключительными речами. Полиция никого не задерживала, сотрудники правоохранительных органов следили за безопасностью, но не ограничивали проведение митинга, который не был согласован с властями города.

На площади Республики в воскресенье собрались порядка 500 человек, у некоторых из них были транспаранты и фотографии погибших в ходе январских событий, их имена также были написаны на плакатах. Митинг начался с молитвы и выступления активистов. Собравшиеся призывали власти освободить незаконно задержанных в ходе январских беспорядков граждан. Митингующие также требовали провести справедливое расследование этих событий и выступили против пыток. Участники митинга возложили цветы к монументу Независимости.

Инициатор несогласованного митинга, бизнесмен Булат Абилов, выдвинул требование отменить закон о первом президенте Казахстана и лишить Нурсултана Назарбаева всех привилегий. Он также предложил переименовать проспект Назарбаева в Алматы в «Кантар» (Январь).

В начале января мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене на западе Казахстана, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В ряде регионов начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Больше всего от действий преступных банд пострадал самый крупный город республики - Алматы. Во время беспорядков погибли 227 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных и специальных органов, а также военнослужащих.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИТИНГ, ЗАВЕРШЕНИЕ


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