В РФ за сутки COVID-19 заболели около 200 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 197 тыс. 949 случаев, что на 5,8 тыс. заражений меньше, чем сообщалось днем ранее, госпитализированы за сутки 12 тыс. 653 человека, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

«По состоянию на 13 февраля в РФ выявлено 197 949 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 12 653 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 31,9%», - сообщили в оперштабе.

Снижение количества госпитализаций отмечено в 73 регионах, ситуация осталась без изменений в двух субъектах РФ. Увеличение госпитализаций произошло в 10 субъектах страны, сказали в оперштабе.

Умерли от COVID-19 за сутки 706 человек, накануне сообщалось о 729 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 203 тыс. 766 заболевших, число новых случаев COVID-19 снизилось на 5 тыс. 817.

Согласно данным штаба, штамм «омикрон» обнаружен в 84 регионах страны.

Как сообщила 26 января вице-премьер Татьяна Голикова, «омикрон»-штамм в РФ стал доминирующим. По данным оперативного штаба, опубликованным 10 февраля, на него приходится 70% новых случаев заболевания.

«Выздоровели за сутки 101 568 человек, или на 9,8% меньше в сравнении с 12 февраля», - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 14 млн 133 тыс. 509 случаев коронавирусной инфекции, 340 тыс. 248 умерших и 11 млн 235 тыс. 859 выписанных.

В России вторые сутки подряд отмечается снижение суточного прироста заболевших коронавирусом. Число умерших от COVID-19 за сутки в России с 16 января остается примерно на одном уровне и соответствует показателям конца июня - начала июля 2021 года.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в РФ начался 13 января, когда за сутки было выявлено 21 тыс. 155 заболевших, 12 января сообщалось о 17 тыс. 946 заболевших. После, ежедневно число новых случаев за сутки продолжало расти, резкий прирост был зафиксирован 21 января, когда число заболевших увеличилось более чем на 10 тыс. за сутки по сравнению с данными оперштаба, опубликованными 20 января.

Последние несколько дней в РФ, по словам экспертов Роспотребнадзора, отмечается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом.