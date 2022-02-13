Азербайджанская фигуристка выступит в короткой программе личного турнира ОИ под 24-м номером

Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова выступит в короткой программе личного турнира Олимпиады под 24-м номером, сообщается на сайте Игр-2022 в Пекине.
Короткий прокат у фигуристок запланирован на 15 февраля, участие примут 30 спортсменок, 24 из них квалифицируются на произвольную программу.
Р.Керимов
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