В Южной Корее выявили максимальное число случаев заражения COVID-19 за сутки

Медицинские службы Южной Кореи зарегистрировали за сутки новый максимум по числу выявленных случаев заражения коронавирусом - 56 тыс. 431, сообщило в воскресенье агентство «Рёнхап».
По данным агентства, в стране четвертый день подряд отмечается суточный прирост случаев COVID-19 на уровне более чем в 50 тыс. Рост заболеваемости происходит на фоне быстрого распространения в Южной Корее более заразного штамма коронавируса «омикрон».
Также за сутки скончались 36 пациентов с коронавирусом.
Число пациентов, кто лечится от COVID-19 на дому, также достигло максимальных для Южной Кореи показателей за время пандемии - 214 тыс. 689 человек. Пациенты, которым грозит малый риск тяжелого протекания COVID-19, сами отслеживают свое состояние и связываются с местными больницами в случае ухудшения самочувствия. При этом число больных в критическом состоянии составляет 288 человек.
Между тем, южнокорейские органы здравоохранения предостерегали, что суточное число заражений коронавирусом к концу февраля может возрасти до 170 тыс.
За время пандемии в Южной Корее зафиксированы более 1,35 млн случаев COVID-19, скончались 7 081 человек.
Вместе с тем, по данным «Рёнхап», курс вакцинации в стране завершили 44,22 млн человек - 86,2% населения. Бустерные дозы вакцин получили 29,42 млн человек или 57,3% жителей Южной Кореи.
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