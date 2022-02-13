Самолет украинской SkyUp сел в Кишиневе вместо Киева из-за запрета собственника на влет в воздушное пространство Украины

Самолет авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) - Борисполь (Украина), был вынужден совершить посадку в Кишиневе из-за требований владельца воздушного судна, сообщается на сайте авиакомпании в воскресенье.
«12 февраля 2022 года лизингодатель - резидент Ирландии - известил авиакомпанию о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев», - говорится в сообщении.
«Авиакомпания SkyUp сумела договориться о посадке в ближайшем к территории Украины аэропорту - в Кишиневе - и организовать трансфер для 175 пассажиров в Киев», - говорится в сообщении.
Ранее нидерландская авиакомпания KLM решила приостановить полеты в Украину, запланированный на вечер субботы авиарейс в Киев был отменен. Такое решение было принято в качестве меры предосторожности из-за напряженной ситуации вокруг Украины. В конце января KLM запретила экипажам своих самолетов оставаться на ночевку в Киеве.
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