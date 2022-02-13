Суточный показатель заболеваемости COVID-19 третий день подряд снижается в Москве

Почти 12,5 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это меньше, чем накануне, почти на 13%, следует из данных портала «Стопкоронавирус.рф».
По информации портала, за последние 24 часа в Москве заразились 12 тыс. 496 человек. Накануне сообщались о 14 тыс. 336 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в столице РФ сократилась на 1 тыс. 840 случаев или почти на 13%.
Суточный показатель заболеваемости в городе продолжает снижаться третий день подряд.
Госпитализировали за сутки в Москве 1 тыс. 47 пациентов с коронавирусом.
За сутки коронавирус привел к смерти 86 человек. Общее число скончавшихся от COVID-19 достигло в столице 40 тыс. 20.
Выздоровели за сутки 24 тыс. 573 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 2 млн 185 тыс. 131 человек.
Днем ранее сообщалось о 20 тыс. 46 выписанных и 85 умерших.
Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 13 февраля составляет 2 млн 603 тыс. 876.
Текущий подъем заболеваемости COVID-19 в Москве начался после новогодних праздников. Он связан с распространением штамма «омикрон», который характеризуется большей заразностью.
На фоне подъема заболеваемости показатель госпитализации меняется не столь существенно, отмечают власти.
В Москве усилены проверки соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции в общественных местах, в том числе на транспорте.
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