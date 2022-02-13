Украинский депутат Гончаренко заявил о возможности приостановки полетов в Украине в понедельник из-за действий страховщиков

Воздушное движение в Украине может быть приостановлено в понедельник днем из-за решения одной из страховых компаний о прекращении страховки гражданских самолетов, находящихся в воздушном пространстве Украины, сообщил народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники.

«Скорее всего, с завтрашнего дня с 16:00 по Киеву (18:00 по бакинскому времени) воздушное движение в Украине будет приостановлено. Одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что с завтрашнего дня с 14:00 по Лондону (18:00 по бакинскому времени) прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины», - написал Гончаренко в Telegram в воскресенье.

При этом парламентарий не уточнил, о какой именно страховой компаний идет речь и самолеты каких авиакомпаний ею застрахованы.

В то же время он анонсировал запрет на влет в Украину самолетов авиакомпании Air France уже с воскресенья, 13 февраля. «Собственники самолетов, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины. На данный момент KLM отменил свои рейсы, Sky Up уже сажает рейс из Фуншала в Кишиневе, сегодня появится запрет от Air France», - сообщил Гончаренко, также не уточнив источник этой информации.

По словам нардепа, запрет может продлиться 1-2 недели. «Если вы находитесь за границей и пытаетесь добраться домой, то лучше всего это делать уже. Потому что, в ближайшую неделю-две, вероятно, это будет сделать очень сложно», - написал он.

Агентство «Интерфакс-Украина» не располагает подтверждением или опровержением этой информации.

Ранее нидерландская авиакомпания KLM решила приостановить полеты в Украину, запланированный на вечер субботы авиарейс в Киев был отменен. Такое решение было принято в качестве меры предосторожности из-за напряженной ситуации вокруг Украины. В конце января KLM запретила экипажам своих самолетов оставаться на ночевку в Киеве.

Кроме того, в воскресенье появилась информация, что самолет авиакомпании SkyUp, следовавший из Мадейры (Португалия) в Киев, сел в Молдавии из-за запрета лизингодателя, резидента Ирландии, на влет борта в Украину.