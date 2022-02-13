Полиция Парижа взяла под стражу 81 участника «конвоя свободы»

После запрещенной властями субботней акции протеста «конвой свободы», направленной против антикоронавирусных мер, в Париже под стражу взят 81 участник этой манифестации, сообщает в воскресенье телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.

Отмечается, что силы порядка накануне произвели в общей сложности 97 задержаний. На 513 протестовавших против антикоронавирусных ограничений составлены протоколы о нарушении общественного порядка.

Парижская префектура полиции предупредила, что в воскресенье будет сохранять в готовности личный состав и спецсредства, привлеченные для препятствования участникам этой автомобильной акции блокировать движение во французской столице. Всего с пятницы по понедельник префектура мобилизовала около 7,5 тыс. полицейских и жандармов.

Вечером в субботу и в ночь на воскресенье полиция продолжала рассеивать и задерживать последних сопротивлявшихся действиям властей по прекращению акции.

Как сообщалось, во второй половине дня в субботу более сотни автомашин, кэмпинг-каров и мотоциклов, несмотря на попытки противодействия со стороны полиции, сумели добраться до Елисейских полей и блокировать движение вокруг Триумфальной арки на площади Этуаль. Силы порядка применили против манифестантов слезоточивый газ и приступили к эвакуации их транспортных средств.

В ходе акции к противникам «вакцинных пропусков» и санитарных ограничений присоединились несогласные с политикой президента Эмманюэля Макрона и представители протестного движения «желтых жилетов».

Новая для Франции форма протеста «конвой свободы» образовалась по примеру протестных действий канадских водителей-дальнобойщиков, парализовавших столицу Оттаву из-за несогласия с антикоронавирусными мерами правительства.