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СНГ 13.02.2022 15:15

Зеленский обсудил с председателем Евросовета вопросы безопасности, санкций и работу «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем совместное противодействие вызовам безопасности и вопросы санкций.

«Обсудили последние международные переговоры, активизацию мирного процесса в пределах N4 (нормандской четверки, Украина, Франция, Германия, РФ - ИФ). Привержены дипломатическому урегулированию конфликта. Благодарен за макрофинансовую поддержку», - написал Зеленский в Twitter.

Он также отметил важность того, что посольства стран-членов ЕС продолжают работу в Украине.

«Обменялись мыслями с Шарлем Мишелем о встрече советников лидеров нормандской четверки в Берлине, будущие дипломатические усилия и санкции. Самый большой враг для нас сегодня - паника. Важным сигналом поддержки со стороны ЕС является то, что посольства европейских стран продолжают работать в Украине», - написал Зеленский в Instagram.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ЕВРОСОВЕТ


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