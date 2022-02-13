Лидер КПРФ сообщил, что чувствует себя нормально

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в воскресенье сообщил, что чувствует себя нормально, проходит курс профилактических мероприятий.

«Температуры нет, прохожу курс лечения. Пока еще на несколько дней, наверное, оставят», - сказал Зюганов «Интерфаксу» в воскресенье.

11 февраля глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщил «Интерфаксу», что Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики.

Он отметил, что данное решение принято с учётом эпидемиологической ситуации.

«Зюганов в силу своей должности контактирует со многими людьми, в последнее время у него были признаки простудного заболевания, и чтобы исключить любые риски, превентивно по совету врачей он на несколько дней помещен в больницу», - сказал тогда Ющенко.