Лидер КПРФ сообщил, что чувствует себя нормально

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в воскресенье сообщил, что чувствует себя нормально, проходит курс профилактических мероприятий.
«Температуры нет, прохожу курс лечения. Пока еще на несколько дней, наверное, оставят», - сказал Зюганов «Интерфаксу» в воскресенье.
11 февраля глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщил «Интерфаксу», что Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики.
Он отметил, что данное решение принято с учётом эпидемиологической ситуации.
«Зюганов в силу своей должности контактирует со многими людьми, в последнее время у него были признаки простудного заболевания, и чтобы исключить любые риски, превентивно по совету врачей он на несколько дней помещен в больницу», - сказал тогда Ющенко.
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