Власти Украины опровергли слухи о закрытии воздушного пространства страны

Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Об этом «Интерфаксу» сообщили в министерстве инфраструктуры Украины в воскресенье.

Закрытие авиапространства является суверенным правом страны, и соответствующее решение не принималось.

«Сегодня в Мининфраструктуры состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП «Украэрорух», ГП МА «Борисполь» и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. По результатам совещания было наработано решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации», - подчеркнули в министерстве.

По данным ведомства, большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений.

«У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны, государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка», - подчеркнули в Мининфраструктуры.

В министерстве добавили, что Украина проводит консультации с международными партнерами и готовит соответствующие решения правительства.

«Рынки страховых услуг, равно как и на рынки капитала, уязвимы к информационному полю. Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется(...) В случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы», - сказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Источник в Мининфраструктуры сообщал ранее, что Украина не планирует приостанавливать воздушное движение в своем воздушном пространстве на государственном уровне, однако о приостановке перелетов могут принимать сами авиакомпании.

Ранее народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что воздушное движение в Украине может быть приостановлено в понедельник днем из-за решения одной из страховых компаний о прекращении страховки гражданских самолетов.