Путин на следующей неделе проведет переговоры с канцлером Германии и президентом Бразилии

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе встретится с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и проведет переговоры с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Как отмечает программа «Москва.Кремль.Путин», основной темой переговоров Путина и Шольца будет ситуация в Украине, откуда канцлер Германии прибудет в Москву.

«Основной акцент в разговоре Путина и Шольца явно будет о ситуации вокруг Украины. Шольц прилетит в Москву из Киева», - отмечается на сайте «Вести.ру».

В программе отмечается, что Путин хорошо знаком с президентом Бразилии, но за время пандемии они ни разу не виделись.

Кроме того, Путин на следующей неделе будет участвовать в ежегодных коллегиях МВД и МЧС.