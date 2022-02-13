Путин на следующей неделе проведет переговоры с канцлером Германии и президентом Бразилии

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе встретится с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и проведет переговоры с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
Как отмечает программа «Москва.Кремль.Путин», основной темой переговоров Путина и Шольца будет ситуация в Украине, откуда канцлер Германии прибудет в Москву.
«Основной акцент в разговоре Путина и Шольца явно будет о ситуации вокруг Украины. Шольц прилетит в Москву из Киева», - отмечается на сайте «Вести.ру».
В программе отмечается, что Путин хорошо знаком с президентом Бразилии, но за время пандемии они ни разу не виделись.
Кроме того, Путин на следующей неделе будет участвовать в ежегодных коллегиях МВД и МЧС.
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