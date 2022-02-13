В Азербайджане суточный рост заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 6 841 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 745 тыс. 169, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 5 948 случаев.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 23 человека (накануне - 29). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 50 человек.

От COVID-19 вылечились 686 тыс. 88 человек (+ 6 772 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 50 тыс. 31 человек.

За сутки медики провели 17 387 тестов на коронавирус против 19 844 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 390 тыс. 225 тестов на COVID-19.

Р.Керимов