Премьер Израиля призвал сограждан скорее покинуть Украину

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в связи с ситуацией с Украиной обратился с призывом к согражданам незамедлительно уезжать из этой страны.
«Проявите ответственность за собственные жизни, уезжайте из Украины как можно быстрее и возвращайтесь домой», - приводит издание «Джерузалем пост» слова министра, сказанные на заседании кабинета министров.
Он предупредил сограждан, что не стоит ждать момента, когда возвращение в Израиль станет невозможным.
Премьер добавил, что неясно, как будет развиваться ситуация на границе РФ и Украины, и выразил надежду на то, что эта напряженность завершится без дальнейшей эскалации ситуации.
Издание напоминает, что министерство иностранных дел Израиля накануне вечером обнародовало призыв к израильтянам покинуть Украину. «Джерузалем пост» отмечает, что в настоящий момент в этой стране находятся примерно 10 - 15 тыс. граждан Израиля, а еще около 200 тыс. граждан Украины претендуют на получение израильского гражданства.
Также МИД уже отправил членов семей израильских дипломатов из Украины на родину.
Позднее в воскресенье, как ожидается, Беннет и ряд министров проведут совещание по ситуации в Украине.
Азербайджанские коммандос отработали на учениях нейтрализацию диверсантов условного противника
Президент Азербайджана утвердил Шушинскую декларацию о союзнических отношениях с Турцией
Fitch понизило рейтинги Турции до «B+» с «BB-», прогноз - «негативный»
КАМАЗ к июню завершит строительство сервисного центра в Восточном Зангезуре
Азербайджан отправил в РФ первый грузовой поезд в рамках проекта «Агроэкспресс»
В Азербайджане суточный рост заражений COVID-19
Четверо высокопоставленных сотрудников Минобороны Азербайджана арестованы по делу о присвоении более 10 млн манатов - СМИ
Азербайджанская фигуристка выступит в короткой программе личного турнира ОИ под 24-м номером
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агдамском районе страны
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Yelo Bank предлагает кредиты за счет Фондов от 5%
ВТБ (Азербайджан) снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 6,99%
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров