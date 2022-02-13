Премьер Израиля призвал сограждан скорее покинуть Украину

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в связи с ситуацией с Украиной обратился с призывом к согражданам незамедлительно уезжать из этой страны.

«Проявите ответственность за собственные жизни, уезжайте из Украины как можно быстрее и возвращайтесь домой», - приводит издание «Джерузалем пост» слова министра, сказанные на заседании кабинета министров.

Он предупредил сограждан, что не стоит ждать момента, когда возвращение в Израиль станет невозможным.

Премьер добавил, что неясно, как будет развиваться ситуация на границе РФ и Украины, и выразил надежду на то, что эта напряженность завершится без дальнейшей эскалации ситуации.

Издание напоминает, что министерство иностранных дел Израиля накануне вечером обнародовало призыв к израильтянам покинуть Украину. «Джерузалем пост» отмечает, что в настоящий момент в этой стране находятся примерно 10 - 15 тыс. граждан Израиля, а еще около 200 тыс. граждан Украины претендуют на получение израильского гражданства.

Также МИД уже отправил членов семей израильских дипломатов из Украины на родину.

Позднее в воскресенье, как ожидается, Беннет и ряд министров проведут совещание по ситуации в Украине.