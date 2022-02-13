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СНГ 13.02.2022 19:45

Украинские авиавласти рекомендуют с 14 по 19 февраля не выполнять полеты над открытыми водами Черного моря

Украина официально опубликовала аэронавигационную информацию об активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря с 14 по 19 февраля.

Как сообщил глава «Украэроруха» Андрей Ярмак на своей Facebook-странице в воскресенье, уже с понедельника авиакомпаниям рекомендовано не выполнять полеты в течение определенного промежутка времени над этой зоной, заранее планировать оптимальные маршруты с учетом текущей ситуации.

«Отметим, что эта рекомендация не блокирует в целом полеты над Черным морем. Воздушное пространство над территорией Украины является открытым и доступным для планирования полетов. Безопасность полетов обеспечивается на должном уровне в соответствии с международными нормами и стандартами!» - подчеркнул он.

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Тэги: УКРАИНА, АВИАКОМПАНИИ, ПОЛЕТЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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