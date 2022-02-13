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Дальнее зарубежье 13.02.2022 20:00

В ООН подтвердили освобождение женщин-активисток

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) в воскресенье подтвердила освобождение женщин-активисток, пропавших 19 января после участия в демонстрации протеста.

«После длительного периода неопределенности в отношении их местонахождения и безопасности де-факто власти освободили четырех «исчезнувших» афганских женщин-активисток, а также их родственников, которые также пропали без вести», - говорится в сообщении миссии.

«МООНСА призывает уважать права каждого афганца», - подчеркивается в сообщении в аккаунте Миссии в твиттере.

На прошлой неделе с призывом освободить женщин-правозащитниц к талибам обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Меня все больше беспокоит благополучие пропавших без вести женщин-активисток в Афганистане. Некоторые из них «исчезли», о некоторых ничего не слышно в течение нескольких недель. Я настоятельно призываю талибов обеспечить их безопасность, чтобы они могли вернуться домой», - заявил Гутерриш.

Афганские СМИ сообщали, что 19 января в Кабуле исчезли Парвана Ибрагим Хил и ее близкий родственник. В ту же ночь Тамана Париани и три ее сестры были похищены из дома. Все пропавшие участвовали 16 января в мирном уличном шествии в поддержку прав женщин.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ООН, ПРАВОЗАЩИТНИЦЫ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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