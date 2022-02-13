В ООН подтвердили освобождение женщин-активисток

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) в воскресенье подтвердила освобождение женщин-активисток, пропавших 19 января после участия в демонстрации протеста.
«После длительного периода неопределенности в отношении их местонахождения и безопасности де-факто власти освободили четырех «исчезнувших» афганских женщин-активисток, а также их родственников, которые также пропали без вести», - говорится в сообщении миссии.
«МООНСА призывает уважать права каждого афганца», - подчеркивается в сообщении в аккаунте Миссии в твиттере.
На прошлой неделе с призывом освободить женщин-правозащитниц к талибам обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Меня все больше беспокоит благополучие пропавших без вести женщин-активисток в Афганистане. Некоторые из них «исчезли», о некоторых ничего не слышно в течение нескольких недель. Я настоятельно призываю талибов обеспечить их безопасность, чтобы они могли вернуться домой», - заявил Гутерриш.
Афганские СМИ сообщали, что 19 января в Кабуле исчезли Парвана Ибрагим Хил и ее близкий родственник. В ту же ночь Тамана Париани и три ее сестры были похищены из дома. Все пропавшие участвовали 16 января в мирном уличном шествии в поддержку прав женщин.
Азербайджанские коммандос отработали на учениях нейтрализацию диверсантов условного противника
Президент Азербайджана утвердил Шушинскую декларацию о союзнических отношениях с Турцией
Fitch понизило рейтинги Турции до «B+» с «BB-», прогноз - «негативный»
КАМАЗ к июню завершит строительство сервисного центра в Восточном Зангезуре
Азербайджан отправил в РФ первый грузовой поезд в рамках проекта «Агроэкспресс»
В Азербайджане суточный рост заражений COVID-19
Четверо высокопоставленных сотрудников Минобороны Азербайджана арестованы по делу о присвоении более 10 млн манатов - СМИ
Азербайджанская фигуристка выступит в короткой программе личного турнира ОИ под 24-м номером
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агдамском районе страны
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Yelo Bank предлагает кредиты за счет Фондов от 5%
ВТБ (Азербайджан) снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 6,99%
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров