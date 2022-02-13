Зеленский в ближайшее время обсудит с Байденом вопросы безопасности - пресс-секретарь

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведет разговор с президентом США Джозефом Байденом, в ходе которого стороны обсудят пути деэскалации ситуации, сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров. «В ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом», - написал Никифоров на своей странице в Facebook в воскресенье.

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