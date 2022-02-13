Число погибших при пожаре в доме в России увеличилось до пяти человек

Спасатели при разборе завалов на месте пожара в частном доме в Юрьевце Ивановской области России обнаружили тело матери четверых погибших детей, сообщает СК РФ.
«В ходе разбора завалов было обнаружено и тело матери детей», - говорится в пресс-релизе.
Как сообщалось, пожар в одном из частных домов в Юрьевце возник утром в воскресенье. В ходе тушения пожара спасателями были обнаружены тела четверых детей в возрасте 1 год, 4, 5 и 10 лет.
В сгоревшем доме проживала мать с четырьмя детьми.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Азербайджанские коммандос отработали на учениях нейтрализацию диверсантов условного противника
Президент Азербайджана утвердил Шушинскую декларацию о союзнических отношениях с Турцией
Fitch понизило рейтинги Турции до «B+» с «BB-», прогноз - «негативный»
КАМАЗ к июню завершит строительство сервисного центра в Восточном Зангезуре
Азербайджан отправил в РФ первый грузовой поезд в рамках проекта «Агроэкспресс»
В Азербайджане суточный рост заражений COVID-19
Четверо высокопоставленных сотрудников Минобороны Азербайджана арестованы по делу о присвоении более 10 млн манатов - СМИ
Азербайджанская фигуристка выступит в короткой программе личного турнира ОИ под 24-м номером
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агдамском районе страны
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Yelo Bank предлагает кредиты за счет Фондов от 5%
ВТБ (Азербайджан) снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 6,99%
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров