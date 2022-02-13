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СНГ 13.02.2022 20:15

Число погибших при пожаре в доме в России увеличилось до пяти человек

Спасатели при разборе завалов на месте пожара в частном доме в Юрьевце Ивановской области России обнаружили тело матери четверых погибших детей, сообщает СК РФ.

«В ходе разбора завалов было обнаружено и тело матери детей», - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, пожар в одном из частных домов в Юрьевце возник утром в воскресенье. В ходе тушения пожара спасателями были обнаружены тела четверых детей в возрасте 1 год, 4, 5 и 10 лет.

В сгоревшем доме проживала мать с четырьмя детьми.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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Тэги: РОССИЯ, ИВАНОВО, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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