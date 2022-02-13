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Дальнее зарубежье 13.02.2022 20:20

Штайнмайер заявил, что РФ ответственна за «угрозу войны» в Европе

Переизбранный в воскресенье на пост президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Россия «несет ответственность за угрозу войны» в Европе и предупредил президента РФ Владимира Путина.

«Не нужно недооценивать силу демократии», - сказал он с трибуны бундестага в адрес Путина.

По его словам, ЕС и НАТО отреагируют согласованно в случае, если Россия предпримет попытку вторжения на территорию Украины.

«Если попытка будет предпринята, мы дадим общий ответ», - сказал он.

По его словам, у граждан Украины есть «право на жизнь без страха и угрозы, на суверенитет» страны.

Штайнмайера в воскресенье переизбрали на должность президента Германии на второй срок. Полномочия длятся пять лет.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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