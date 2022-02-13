Штайнмайер заявил, что РФ ответственна за «угрозу войны» в Европе

Переизбранный в воскресенье на пост президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Россия «несет ответственность за угрозу войны» в Европе и предупредил президента РФ Владимира Путина.

«Не нужно недооценивать силу демократии», - сказал он с трибуны бундестага в адрес Путина.

По его словам, ЕС и НАТО отреагируют согласованно в случае, если Россия предпримет попытку вторжения на территорию Украины.

«Если попытка будет предпринята, мы дадим общий ответ», - сказал он.

По его словам, у граждан Украины есть «право на жизнь без страха и угрозы, на суверенитет» страны.

Штайнмайера в воскресенье переизбрали на должность президента Германии на второй срок. Полномочия длятся пять лет.