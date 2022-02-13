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Дальнее зарубежье 13.02.2022 20:30

Советник президента США объяснил публикацию Вашингтоном разведданных по Украине желанием «остановить войну»

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан утверждает, что США делают публичными данные разведки по ситуации с РФ и Украиной с целью не дать начаться войне.

«Мы обнародуем эту разведывательную информацию не для того, чтобы начать войну, как происходило в прошлом. Мы обнародуем эту разведывательную информацию, чтобы остановить войну», - сказал он в эфире телеканала CNN.

Он считает, что такой подход в результате заслуживает более высокого уровня доверия.

При этом он не смог назвать дату «вторжения» РФ в Украину. «Мы не можем точно предсказать день, но мы какое-то время говорили, что мы находимся в том временном интервале, когда вторжение, масштабные военные действия Россия в Украине могут теперь начаться в любой день», - сказал он.

По утверждению Салливана, речь может идти и о наступающей неделе - до завершения Олимпиады в Пекине. В то же время он отметил, что по мнению США, Россия все еще может выбрать дипломатический путь урегулирования ситуации.

Салливан также вновь призвал американцев покинуть Украину, поскольку в случае вторжения РФ их «военной эвакуации» не будет.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США искусственно раздувают ситуацию в связи с якобы планируемым российским вторжением в Украину, Россия не понимает, зачем американцы передают заведомо ложные данные об этом в СМИ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со своей стороны отметила, что в Москве расценивают как истерику заявления Салливана по Украине, считают, что «англосаксам нужна война любой ценой».

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Тэги: США, РАЗВЕДКА, ДАННЫЕ, ПУБЛИКАЦИЯ


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