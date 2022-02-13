Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9349 RUR   0.0226 GBR   2.2996 TRY   0.1258

Цена на нефть

10.02 $/bbl +/- WTI 89.88 +0.22 Brent 91.41 -0.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.02.2022 20:45

Канцлер ФРГ: санкции против РФ будут введены немедленно в случае вторжения в Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в преддверии визита в РФ заявил, что возможное вторжение России в Украину повлечет за собой незамедлительные санкции.

«В случае военной агрессии против Украины, грозящей ее территориальной целостности и суверенитету, это приведет к жестким санкциям, которые мы тщательно подготовили вместе с нашими союзниками в НАТО и Европе и которые могут немедленно вступить в силу», - приводят слова канцлера западные СМИ.

Шольц в понедельник отправляется в турне, в ходе которого посетит Киев и Москву.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе с канцлером Германии Шольцем встретится президент РФ Владимир Путин. Как отмечает программа «Москва.Кремль.Путин», основной темой переговоров Путина и Шольца будет ситуация в Украине, откуда канцлер Германии прибудет в Москву.

В пятницу представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщал, что президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Канады Джастин Трюдо и канцлер ФРГ Шольц в ходе беседы о ситуации вокруг Украины подтвердили планы применить против России жесткие санкции в случае нарушения суверенитета Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ, ГОТОВНОСТЬ


Похожие новости


Штайнмайер заявил, что РФ ответственна за «угрозу войны» в Европе Газпром выполнил требование регулятора ФРГ, создав отдельную компанию для германского участка «Северного потока 2» Берлин ждет от Москвы шагов по снижению напряженности вокруг Украины - канцлер Шольц Украина ожидает от Германии жесткого курса на противодействие российским угрозам - Кулеба ФРГ хочет улучшений в отношениях с РФ, для этого нужен прогресс в решении украинского конфликта - Маас Генсек НАТО призвал Россию к прозрачности

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]