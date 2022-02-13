Канцлер ФРГ: санкции против РФ будут введены немедленно в случае вторжения в Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в преддверии визита в РФ заявил, что возможное вторжение России в Украину повлечет за собой незамедлительные санкции.

«В случае военной агрессии против Украины, грозящей ее территориальной целостности и суверенитету, это приведет к жестким санкциям, которые мы тщательно подготовили вместе с нашими союзниками в НАТО и Европе и которые могут немедленно вступить в силу», - приводят слова канцлера западные СМИ.

Шольц в понедельник отправляется в турне, в ходе которого посетит Киев и Москву.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе с канцлером Германии Шольцем встретится президент РФ Владимир Путин. Как отмечает программа «Москва.Кремль.Путин», основной темой переговоров Путина и Шольца будет ситуация в Украине, откуда канцлер Германии прибудет в Москву.

В пятницу представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщал, что президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Канады Джастин Трюдо и канцлер ФРГ Шольц в ходе беседы о ситуации вокруг Украины подтвердили планы применить против России жесткие санкции в случае нарушения суверенитета Украины.