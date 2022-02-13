Fitch понизило рейтинги Турции до «B+» с «BB-», прогноз - «негативный»

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной и национальной валюте до «B+» с «BB-».
Прогноз рейтингов - «негативный», говорится в сообщении агентства.
Текущие рейтинги Турции на четыре ступени ниже инвестиционного уровня.
Среди факторов, обусловивших понижение рейтингов, эксперты Fitch отмечают высокую инфляцию, низкую внешнюю ликвидность и слабое доверие к политике страны.
«Fitch не ожидает, что меры, принятые властями страны для ограничения инфляции, приведут к устойчивому ослаблению макроэкономических рисков, а также рисков для финансовой стабильности», - говорится в пресс-релизе агентства.
«Более того, мягкая политика (в том числе глубоко отрицательные реальные процентные ставки) может привести к закреплению инфляции на высоком уровне, усилить последствия ослабления лиры и высокой инфляции для государственных финансов и, в конечном итоге, повлиять на доверие внутри страны, а также создать давление на международные резервы», - отмечают эксперты агентства.
Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте Турции подтверждены на уровне «B», потолок странового рейтинга понижен до «B+» с «BB-».
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