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Финансы 13.02.2022 21:00

Fitch понизило рейтинги Турции до «B+» с «BB-», прогноз - «негативный»

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной и национальной валюте до «B+» с «BB-».

Прогноз рейтингов - «негативный», говорится в сообщении агентства.

Текущие рейтинги Турции на четыре ступени ниже инвестиционного уровня.

Среди факторов, обусловивших понижение рейтингов, эксперты Fitch отмечают высокую инфляцию, низкую внешнюю ликвидность и слабое доверие к политике страны.

«Fitch не ожидает, что меры, принятые властями страны для ограничения инфляции, приведут к устойчивому ослаблению макроэкономических рисков, а также рисков для финансовой стабильности», - говорится в пресс-релизе агентства.

«Более того, мягкая политика (в том числе глубоко отрицательные реальные процентные ставки) может привести к закреплению инфляции на высоком уровне, усилить последствия ослабления лиры и высокой инфляции для государственных финансов и, в конечном итоге, повлиять на доверие внутри страны, а также создать давление на международные резервы», - отмечают эксперты агентства.

Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте Турции подтверждены на уровне «B», потолок странового рейтинга понижен до «B+» с «BB-».

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ТУРЦИЯ, FITCH, РЕЙТИНГИ, ПОНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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