В Пентагоне видят возможности для дипломатического урегулирования ситуации с Украиной

Время на дипломатическое решение проблемы вокруг Украины все еще осталось, однако его становится все меньше, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
«Мы говорили, и мы все еще верим сегодня, что до сих пор имеется время и пространство для дипломатического пути вперед. Мы все еще думаем, что есть способ способствовать деэскалации напряженности здесь, найти мирный путь так, чтобы избежать войны в Украине», - приводит его слова издание The Hill.
При этом он прокомментировал попытки стран Европы найти решение ситуации с Украиной.
«Я не знаю, назвал бы я их последними отчаянными (попытками - ИФ), но конечно, мы признаем, что в этом смысле время уменьшается. И это дает нам всем повод для беспокойства», - отметил Кирби.
Он также повторил позицию США, что теперь военные действия в Украине могут начаться в любой день.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США искусственно раздувают ситуацию в связи с якобы планируемым российским вторжением в Украину, Россия не понимает, зачем американцы передают заведомо ложные данные об этом в СМИ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со своей стороны отметила, что в Москве расценивают как истерику заявления советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана по Украине, считают, что «англосаксам нужна война любой ценой».
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