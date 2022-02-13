Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9349 RUR   0.0226 GBR   2.2996 TRY   0.1258

Цена на нефть

10.02 $/bbl +/- WTI 89.88 +0.22 Brent 91.41 -0.14

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 13.02.2022 22:22

Украинские военные получили «Стингеры» от Литвы

Вооруженные силы Украины получили от Литвы партию зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также боеприпасы оборонного назначения.

Как сообщается на сайте министерства обороны Украины, самолет с очередной партией военно-технической помощи приземлился в Украине в воскресенье. Также доставлено военное имущество и снаряжение для обеспечения нужд ВСУ, в частности, бронежилеты.

Ранее расширение военной помощи от Литвы для украинской армии анонсировала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

В Минобороны напомнили, что в декабре 2021 года Литва передала Украине первую часть военной помощи - партию бронежилетов и баллистических поясов. В 2017 году Литва решила предоставить Украине более 7 тыс автоматов Калашникова и около 2 млн патронов. В 2015-2016 годах Литва передала украинской армии пулеметы, амуницию и 150 тонн снаряжения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЛИТВА, ВООРУЖЕНИЕ, ПОСТАВКИ


Похожие новости


Зеленский искренне настроен на борьбу с коррупцией на Украине - глава МИД Литвы Премьеры стран Балтии поддержали территориальную целостность Украины, ее евроинтеграцию и безвизовый режим с ЕС Порошенко уволил посла в Тбилиси Литва передала Украине элементы вооружения - министр обороны Глава МИД Литвы призывает ЕС продолжать оказывать давление на РФ Президент Литвы призывает помочь Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]interfax.az