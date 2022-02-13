Еще два американских самолета с вооружением прибыли в Украину

США доставили в Украину двумя самолетами боеприпасы и заряды для гранатометов. "Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на $200 млн - боеприпасы и заряды для гранатометов", - сообщило посольство США в Твиттере.

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