Еще два американских самолета с вооружением прибыли в Украину

США доставили в Украину двумя самолетами боеприпасы и заряды для гранатометов.
"Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на $200 млн - боеприпасы и заряды для гранатометов", - сообщило посольство США в Твиттере.
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