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Дальнее зарубежье 13.02.2022 21:52

Еще два американских самолета с вооружением прибыли в Украину

США доставили в Украину двумя самолетами боеприпасы и заряды для гранатометов.

"Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на $200 млн - боеприпасы и заряды для гранатометов", - сообщило посольство США в Твиттере.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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