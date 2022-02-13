Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9349 RUR   0.0226 GBR   2.2996 TRY   0.1258

Цена на нефть

10.02 $/bbl +/- WTI 89.88 +0.22 Brent 91.41 -0.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.02.2022 22:40

ЕС призвал Турцию уважать суверенитет греческих островов

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) призвал Турцию уважать суверенитет Греции и назвал контрпродуктивными высказывания главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу о греческих островах.

"Комментарии министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в недавнем интервью, в которых он оспаривал суверенитет Греции над некоторыми из ее островов, являются контрпродуктивными и противоречащими усилиям по деэскалации в Восточном Средиземноморье, предусмотренным в заключениях Европейского совета от 23 марта и 24-25 июня 2021 года", - говорится в коммюнике, распространенном вечером в воскресенье в Брюсселе.

В нем подчеркивается, что "суверенитет Греции над этими островами не подлежит сомнению".

"Турция должна уважать его, воздерживаться от провокационных заявлений и действий в этом отношении, безоговорочно придерживаться добрососедских отношений и работать над мирным урегулированием любых споров", - сказано в сообщении представителя ЕВС.

В Брюсселе указывают на то, что "международные соглашения должны соблюдаться".

На днях Чавушоглу в интервью турецкому телеканалу ТРТ в очередной раз поднял вопрос о демилитаризации и суверенитете ряда греческих островов. Он заявлял, что продолжающаяся милитаризация Афинами этих островов поставит под вопрос их суверенитет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, ОСТРОВА


Похожие новости


ЕС приветствует контакты Турции и Армении с целью нормализации отношений Глава Евросовета поблагодарил Анкару за содействие в урегулировании кризиса на польско-белорусской границе ЕС поможет Турции в борьбе с лесными пожарами ЕС осудил заявления президента Турции, направленные на заселение Вароши на Кипре Эрдоган: Турция продолжает усилия по достижению своей стратегической цели - членства в ЕС У Анкары нет перспектив вступления в Евросоюз, считают в Париже

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]