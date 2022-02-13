ЕС призвал Турцию уважать суверенитет греческих островов

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) призвал Турцию уважать суверенитет Греции и назвал контрпродуктивными высказывания главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу о греческих островах.
"Комментарии министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в недавнем интервью, в которых он оспаривал суверенитет Греции над некоторыми из ее островов, являются контрпродуктивными и противоречащими усилиям по деэскалации в Восточном Средиземноморье, предусмотренным в заключениях Европейского совета от 23 марта и 24-25 июня 2021 года", - говорится в коммюнике, распространенном вечером в воскресенье в Брюсселе.
В нем подчеркивается, что "суверенитет Греции над этими островами не подлежит сомнению".
"Турция должна уважать его, воздерживаться от провокационных заявлений и действий в этом отношении, безоговорочно придерживаться добрососедских отношений и работать над мирным урегулированием любых споров", - сказано в сообщении представителя ЕВС.
В Брюсселе указывают на то, что "международные соглашения должны соблюдаться".
На днях Чавушоглу в интервью турецкому телеканалу ТРТ в очередной раз поднял вопрос о демилитаризации и суверенитете ряда греческих островов. Он заявлял, что продолжающаяся милитаризация Афинами этих островов поставит под вопрос их суверенитет.
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