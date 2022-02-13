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Дальнее зарубежье 13.02.2022 22:46

Байден и Зеленский договорились совмещать дипломатию и сдерживание для решения украинского кризиса

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора в воскресенье договорились сочетать дипломатию и сдерживающие меры для решения кризиса вокруг Украины, говорится в заявлении Белого дома.

"Лидеры обеих стран согласились на важность продолжать реализовывать дипломатию и сдерживание в ответ на наращивание Россией военных сил на границах Украины", - отмечается в документе.

Также Байден вновь пообещал, что США вместе с союзниками и партнерами отреагируют быстро и решительно на "любую дальнейшую агрессию России против Украины". Байден напомнил, что США по-прежнему "привержены суверенитету Украины".

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