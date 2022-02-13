В Азербайджане ощутили землетрясение, произошедшее на границе Грузии и Армении

Жители западных регионов Азербайджана в воскресенье почувствовали землетрясение, которое произошло на границе Грузии и Армении.
Как сообщает Центр Республиканской сейсмологической службы при Академии наук Азербайджана, землетрясение, которое произошло на грузино-армянской границе, ощущалось и в западных регионах Азербайджана.
В частности, землетрясение магнитудой 5,9 ощущалось в приграничных районах Азербайджана.
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