В Азербайджане ощутили землетрясение, произошедшее на границе Грузии и Армении

Жители западных регионов Азербайджана в воскресенье почувствовали землетрясение, которое произошло на границе Грузии и Армении. Как сообщает Центр Республиканской сейсмологической службы при Академии наук Азербайджана, землетрясение, которое произошло на грузино-армянской границе, ощущалось и в западных регионах Азербайджана. В частности, землетрясение магнитудой 5,9 ощущалось в приграничных районах Азербайджана. Отдел новостей

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