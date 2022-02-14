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Дальнее зарубежье 14.02.2022 13:11

Премьер Новой Зеландии предупредила о беспрецедентной волне COVID-19 в стране

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в понедельник заявила, что страна столкнулась с новой волной коронавируса, и предупредила о значительном росте заболеваемости COVID-19, сообщают западные СМИ.

"Это период проблем и риска, такой ситуации мы до сих пор не наблюдали", - сказала Ардерн во время общения с журналистами.

"Мы впервые за два года с начала пандемии вступаем в период, когда жители Новой Зеландии будут наблюдать все больше случаев коронавируса", - отметила она.

В последние дни в Новой Зеландии резко выросло число заболеваний коронавирусом. За последние сутки в стране выявили 981 новый случай COVID-19.

По данным статистического портала Worldometers, за время пандемии в Новой Зеландии свыше 21,5 тыс. человек заразились COVID-19, 53 из них скончались.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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