Премьер Новой Зеландии предупредила о беспрецедентной волне COVID-19 в стране

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в понедельник заявила, что страна столкнулась с новой волной коронавируса, и предупредила о значительном росте заболеваемости COVID-19, сообщают западные СМИ.
"Это период проблем и риска, такой ситуации мы до сих пор не наблюдали", - сказала Ардерн во время общения с журналистами.
"Мы впервые за два года с начала пандемии вступаем в период, когда жители Новой Зеландии будут наблюдать все больше случаев коронавируса", - отметила она.
В последние дни в Новой Зеландии резко выросло число заболеваний коронавирусом. За последние сутки в стране выявили 981 новый случай COVID-19.
По данным статистического портала Worldometers, за время пандемии в Новой Зеландии свыше 21,5 тыс. человек заразились COVID-19, 53 из них скончались.
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