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СНГ 14.02.2022 12:50

Украина может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с РФ

Посол Украины в Великобритании, бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что в Киеве могут отказаться от вступления в Североатлантический альянс, если это поможет избежать полномасштабной войны с Россией.

Соответствующее заявление он сделал в интервью BBC Radio 5 Live.

Так, отвечая на вопрос ведущего о том, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, Пристайко заявил, что "могла бы". При этом он добавил, что Киев мог бы вынужденно пойти на такой шаг, учитывая "имеющуюся угрозу".

Кроме того, Пристайко признал, что его слова могут идти в разрез с нормами Конституции Украины. "Я сейчас отчасти иду против главного документа, который у нас есть. Но когда я говорю это, я имею в виду, что мы гибкие и пытаемся найти лучший выход. Если нам придется пойти на какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно", - подчеркнул глава украинской дипмиссии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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