Украина может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с РФ

Посол Украины в Великобритании, бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что в Киеве могут отказаться от вступления в Североатлантический альянс, если это поможет избежать полномасштабной войны с Россией.
Соответствующее заявление он сделал в интервью BBC Radio 5 Live.
Так, отвечая на вопрос ведущего о том, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, Пристайко заявил, что "могла бы". При этом он добавил, что Киев мог бы вынужденно пойти на такой шаг, учитывая "имеющуюся угрозу".
Кроме того, Пристайко признал, что его слова могут идти в разрез с нормами Конституции Украины. "Я сейчас отчасти иду против главного документа, который у нас есть. Но когда я говорю это, я имею в виду, что мы гибкие и пытаемся найти лучший выход. Если нам придется пойти на какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно", - подчеркнул глава украинской дипмиссии.
В Карабахе и Восточном Зангезуре разминировано свыше 13 тыс. га
Президенту Алиеву в Агджабеди показали вооружение и технику для спецназа ВВ
Президент Азербайджана: Иностранцы будут приезжать в Агдам и видеть, что такое армянский вандализм
Exxon продолжает тендерную кампанию для проекта Дальневосточного СПГ
Таджикистан оценивает долг Афганистана за поставки электроэнергии в 2021г в $20,5 млн
Испытания в Азербайджане подтверждают безопасность комбинации AstraZeneca и «Спутника Лайт»
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 411,7 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане ощутили землетрясение, произошедшее на границе Грузии и Армении
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агдамском районе страны
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Депозит в AccessBank: до 11% годовых
Yelo Bank предлагает кредиты за счет Фондов от 5%
ВТБ (Азербайджан) снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 6,99%
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров