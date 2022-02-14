Противодействие терроризму и экстремизму обсудят 16 февраля в Москве руководители антитеррористических структур СНГ

Встреча генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, руководителя Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгения Сысоева и директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Руслана Мирзаева состоится в Москве 16 февраля. "В ходе встречи стороны обсудят актуальные вопросы взаимодействия по противодействию терроризму и экстремизму, укреплению сотрудничества рабочих органов ШОС, СНГ и ОДКБ", - сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. "По итогам встречи состоится подписание "Совместной позиции Шанхайской организации сотрудничества, АТЦ государств-участников СНГ и секретариата ОДКБ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму", - сказал Зайнетдинов. По его словам, встреча пройдёт в секретариате ОДКБ. В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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