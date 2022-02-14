В РФ за сутки COVID-19 заболели более 180 тыс. человек, госпитализированы 10 тыс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 180 тыс. 456 случаев, госпитализированы за сутки 10 тыс. 451 человек, скончались от COVID-19 - 683 человека, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.
"По состоянию на 14 февраля в РФ выявлено 180 456 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 10 451 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 17,4%", - сообщили в оперштабе.
Снижение количества госпитализаций отмечено в 56 субъектах РФ. Увеличение госпитализаций произошло в 28 регионах, ситуация осталась без изменений в 1 регионе, уточнили в оперштабе.
Умерли за сутки от COVID-19 683 человека, накануне сообщалось о 706 умерших.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 197 тыс. 949 заболевших, число новых случаев COVID-19 сократилось на 17 тыс. 493.
Согласно данным штаба, штамм "омикрон" обнаружен в 84 регионах страны.
Как сообщила 26 января вице-премьер Татьяна Голикова, "омикрон"-штамм в РФ стал доминирующим. По данным оперативного штаба, опубликованным 10 февраля, на него приходится 70% новых случаев заболевания.
"Выздоровели за сутки 97 185 человек, или на 4,3% меньше по сравнению с 13 февраля" - сообщили в оперштабе.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 14 млн 313 тыс. 965 случаев коронавирусной инфекции, 340 тыс. 931 умерший и 11 млн 333 тыс. 44 выписанных.
Число умерших от коронавируса за сутки в России с 16 января остается примерно на одном уровне и соответствует показателям конца июня - начала июля 2021 года.
Резкий рост заболеваемости коронавирусом в РФ начался 13 января, когда за сутки было выявлено 21 тыс. 155 заболевших, 12 января сообщалось о 17 тыс. 946 заболевших. После, ежедневно число новых случаев за сутки продолжало расти, резкий прирост был зафиксирован 21 января, когда число заболевших увеличилось более чем на 10 тыс. за сутки по сравнению с данными оперштаба, опубликованными 20 января.
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