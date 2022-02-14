Депозит в AccessBank: до 11% годовых

Согласно новой депозитной кампании AccessBank, физические лица, открывшие в банке срочный депозитный счет в манатах, могут заработать до 11% годовых, а те, кто открывает счет в долларах США,- до 2,2%. Процент зависит от срока депозита. Клиенты, принимающие участие в этой кампании, получат в подарок депозитную и кредитную карту Access Bank-а.
Преимущества размещения депозита в AccessBank:
· Вы становитесь клиентом банка, всеми акционерами которого являются международные финансовые институты;
· Вы получаете выгодные проценты по депозиту;
· Депозиты, размещенные в AccessBank-е, защищены Государственным Фондом Страхования Вкладов.
Ссылка с подробной информацией:
https://www.accessbank.az/ru/private/deposits/timed/
Ссылка для оформления кредита:
https://www.accessbank.az/ru/private/deposits/timed/#form
AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).
В Карабахе и Восточном Зангезуре разминировано свыше 13 тыс. га
Президенту Алиеву в Агджабеди показали вооружение и технику для спецназа ВВ
Президент Азербайджана: Иностранцы будут приезжать в Агдам и видеть, что такое армянский вандализм
Exxon продолжает тендерную кампанию для проекта Дальневосточного СПГ
Таджикистан оценивает долг Афганистана за поставки электроэнергии в 2021г в $20,5 млн
Испытания в Азербайджане подтверждают безопасность комбинации AstraZeneca и «Спутника Лайт»
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 411,7 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане ощутили землетрясение, произошедшее на границе Грузии и Армении
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агдамском районе страны
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Противодействие терроризму и экстремизму обсудят 16 февраля в Москве руководители антитеррористических структур СНГ
Украина не может отказаться от перспективы членства в НАТО, так как она закреплена в Конституции - МИД
Премьер Новой Зеландии предупредила о беспрецедентной волне COVID-19 в стране
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров