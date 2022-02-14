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14.02.2022 12:37

Депозит в AccessBank: до 11% годовых

Согласно новой депозитной кампании AccessBank, физические лица, открывшие в банке срочный депозитный счет в манатах, могут заработать до 11% годовых, а те, кто открывает счет в долларах США,- до 2,2%. Процент зависит от срока депозита. Клиенты, принимающие участие в этой кампании, получат в подарок депозитную и кредитную карту Access Bank-а.

Преимущества размещения депозита в AccessBank:

· Вы становитесь клиентом банка, всеми акционерами которого являются международные финансовые институты;

· Вы получаете выгодные проценты по депозиту;

· Депозиты, размещенные в AccessBank-е, защищены Государственным Фондом Страхования Вкладов.

Ссылка с подробной информацией:

https://www.accessbank.az/ru/private/deposits/timed/

Ссылка для оформления кредита:

https://www.accessbank.az/ru/private/deposits/timed/#form

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]