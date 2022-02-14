MIDA планирует вертикальное планирование строительства ЖК в городе Физули

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана отбирает компанию для вертикального планирования строительства жилого комплекса в городе Физули.
Отбор подрядчика проводится посредством открытого тендера.
Площадь ЖК составит 8,9 га.
Стоимость участия в тендере составляет 600 манатов.
Срок выполнения работ по вертикальному планированию – два месяца после заключения контракта.
Прием тендерных предложений компаний осуществляется до 15:00 15 марта. Тендерная процедура вскрытия пакетов состоится 16 марта в 15:00. Адрес: г. Баку, Насиминский район, ул. Джалила Мамедгулузаде 85Z;
Контактное лицо:Вугар Алиев; Телефон: (+99412)594-54-01(239)
Х.Насирзаде
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