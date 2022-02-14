Лукашенко анонсирует свою встречу с Путиным в ближайшее время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.
Об этом Лукашенко заявил в понедельник на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, сообщает госагентство БелТА в понедельник.
"Сегодня гвалтом кричат: "Когда выведете войска? Слушайте, это наше дело с Путиным. Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные Силы Российской Федерации. Это наше дело", - сообщил белорусский президент.
Он также объяснил цель проводимого совместно с Россией учения.
"До этой истерики мы приняли решение об учениях на юге нашей республики. Мы их должны были проводить сами для того, чтобы определиться, где нам держать небольшое количество войск в связи с тем, что происходит в Украине: этот поток оружия, наши беглые, формирование лагерей, обучение. Оттуда идет приток этих диверсантов, откровенно говоря", - сказал Лукашенко.
Как сообщалось, Россия и Белоруссия проводят проверку Вооруженных Сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - прошла передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проводятся совместные учения "Союзная решимость-2022".
В учениях принимают участие ряд частей ВС Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил (ВКС) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. В Белоруссию из России, в частности, передислоцированы истребители Су-35, системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф", комплексы ПВО малой дальности "Панцирь-С".
В Белоруссии в учениях задействованы четыре полигона ("Обуз-Лесновский", "Осиповичский", "Брестский", "Гожский"), ряд участков местности, а также четыре аэродрома (в Барановичах, Лунинце, Лиде и Мачулищах).
В белорусском Генштабе ранее заявили, что по окончании учений российские военные покинут Белоруссию.
В Карабахе и Восточном Зангезуре разминировано свыше 13 тыс. га
Президенту Алиеву в Агджабеди показали вооружение и технику для спецназа ВВ
Президент Азербайджана: Иностранцы будут приезжать в Агдам и видеть, что такое армянский вандализм
Exxon продолжает тендерную кампанию для проекта Дальневосточного СПГ
Таджикистан оценивает долг Афганистана за поставки электроэнергии в 2021г в $20,5 млн
Испытания в Азербайджане подтверждают безопасность комбинации AstraZeneca и «Спутника Лайт»
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 411,7 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане ощутили землетрясение, произошедшее на границе Грузии и Армении
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агдамском районе страны
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Депозит в AccessBank: до 11% годовых
Yelo Bank предлагает кредиты за счет Фондов от 5%
ВТБ (Азербайджан) снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 6,99%
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров