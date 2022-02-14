Премьер Грузии объяснил отмену COVID-паспортов мировой тенденцией

COVID-паспорта в Грузии были отменены в связи с потерей их эффективности на фоне распространения штамма "омикрон" и с учетом мировых тенденций, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Мы исходили из последних тенденций в других странах, в которых также их отменили", - сказал Гарибашвили в ответ на критику оппозиции в связи с решением правительства аннулировать COVID-паспорта.

Он отметил, что "COVID-паспорта потеряли первоначальное назначение в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

"Хочу сказать на своем примере: в прошлом году я переболел другим штаммом коронавируса, после чего дважды вакцинировался, но совсем недавно переболел "омикроном". Хочу отметить, что переболел в очень легкой форме", - сказал премьер.

Он заявил, что Минздрав контролирует ситуацию с коронавирусом. "На сегодняшний день мы располагаем восемью тысячами больничных коек для тяжелых больных, из которых две тысячи свободны. Хочу успокоить население, Минздрав полностью контролирует ситуацию, несмотря на рост числа заражений в последние недели. Думаем, что положение стабилизируется в конце марта", - заявил Гарибашвили.

При этом он заявил о необходимости вакцинирования, особенно граждан старше 50 лет, которым государство платит за вакцинирование. Граждане старше 50 лет после второй вакцины получают по 200 лари, около $68, а после третьей, бустерной вакцины еще 100 лари.

"Сегодня во всем мире не думают о введении каких-либо ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Мы должны контролировать ситуацию, а с другой стороны развивать экономику. Мы должны научиться спокойно сожительствовать с коронавирусной инфекцией", - сказал Гарибашвили.

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Грузии выявлено 4 тыс. 28 случаев заражения COVID-19, скончался 21 пациент. Всего с начала пандемии в Грузии заразились коронавирусной инфекцией - 1 млн 458 тыс. 93 человека, скончались за это период 15 тыс. 557 человек.

"Зеленые" паспорта были введены в Грузии с 1 декабря прошлого года. С помощью этих документов граждане старше 18 лет могли, в частности, посещать заведения общественного питания, культурные и спортивные мероприятия, фитнес клубы, гостиницы, горные курорты.

1 февраля в Грузии по решению Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-паспорта были отменены из-за неэффективности.