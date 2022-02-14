Турция снизила НДС на основные продукты питания для борьбы с инфляцией

Власти Турции с понедельника снизили НДС на основные продукты питания в рамках мер по борьбе с инфляцией.

Налог уменьшен до 1% с 8%, говорится в сообщении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Правительство также ожидает, что вдобавок к государственным мерам продовольственные компании добровольно снизят цены на 7%. Рост стоимости продуктов питания играет значительную роль в ускорении инфляции, подчеркнул президент.

Потребительские цены в Турции в январе подскочили на 48,69% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, показали официальные данные. Инфляция достигла максимума за 20 лет. При этом многие эксперты утверждают, что в действительности уровень инфляции превысил 115%.

Экономисты полагают, что страна столкнулась с высокой инфляцией главным образом из-за политики Эрдогана, который давит на ЦБ Турции с целью снижения базовой ставки. По мнению президента, такие меры простимулируют экономический рост.

Турецкий Центробанк в результате давления понизил базовую ставку на 500 базисных пунктов, до 14% в сентябре прошлого года, однако отказался от дальнейшего снижения на заседании в январе.

После этого турецкая лира достигла минимума в декабре, когда курс нацвалюты упал ниже 15 лир/$1. По данным на 12:55 мск понедельника турецкая нацвалюта торговалась на уровне 13,51 лиры/$1 после падения до 13,52 лиры/$1 ранее в ходе торгов.