В Карабахе и Восточном Зангезуре разминировано свыше 13 тыс. га

В результате деятельности инженерно-сапёрных подразделений на освобожденных территориях Азербайджана с 1 по 14 февраля было полностью очищено свыше 374 гектаров территории, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

«В целом, на освобожденных территориях инженерно-сапёрными войсками на сегодняшний день очищено от мин 13 тыс. 868 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 6092 противопехотных мин, 2159 противотанковых мин и 9012 неразорвавшихся боеприпаса», - подчеркивает ведомство.

Э.Шафиев