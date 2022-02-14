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Карабах 14.02.2022 14:08

В Карабахе и Восточном Зангезуре разминировано свыше 13 тыс. га

В результате деятельности инженерно-сапёрных подразделений на освобожденных территориях Азербайджана с 1 по 14 февраля было полностью очищено свыше 374 гектаров территории, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

«В целом, на освобожденных территориях инженерно-сапёрными войсками на сегодняшний день очищено от мин 13 тыс. 868 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 6092 противопехотных мин, 2159 противотанковых мин и 9012 неразорвавшихся боеприпаса», - подчеркивает ведомство.

Э.Шафиев

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Тэги: КАРАБАХ, РАЗМИНИРОВАНИЕ


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