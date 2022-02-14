В Генштабе РФ обвиняют США и НАТО в создании в Украине плацдарма для войск альянса

США и страны Запада создают на Украине плацдарм для войск НАТО, провоцируют Киев на силовое решение проблем Донбасса и Крыма, сообщил заместитель начальника главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба РФ Станислав Гаджимагомедов.
"Запад продолжает формировать из Украины враждебное нашей стране государство, как его назвал наш верховный главнокомандующий - "Антироссию", создавая на его территории плацдарм для размещения войск НАТО", - заявил Гаджимагомедов на "круглом столе" в Совете Федерации РФ.
"Политическая и военная поддержка из-за рубежа провоцирует Киев на силовой сценарий восстановления контроля над Донбассом, а в дальнейшем и над Крымом", - сказал он.
По словам замначальника ГОУ Генштаба, "в интересах дальнейшего искусственного поддержания военно-политической напряженности Вашингтон спекулирует на теме приема в Североатлантический союз Украины и Грузии".
Алиев рассчитывает на развитие стратегического партнерства Азербайджана и Сербии
Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили совместные действия на ближайшие месяцы
Асадов и Гарибашвили обсудили перспективы расширения сотрудничества
Активы банков Китая в 2021г выросли на 7,8%, чистая прибыль - на 12,6%
Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной вслед за KLM
В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19
Мехтиев подал в отставку с поста главы НАНА
МОК отменил церемонию награждения призеров командного турнира ОИ-2022 по фигурному катанию
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агдамском районе страны
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Депозит в AccessBank: до 11% годовых
Yelo Bank предлагает кредиты за счет Фондов от 5%
ВТБ (Азербайджан) снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 6,99%
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров