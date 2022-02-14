В Генштабе РФ обвиняют США и НАТО в создании в Украине плацдарма для войск альянса

США и страны Запада создают на Украине плацдарм для войск НАТО, провоцируют Киев на силовое решение проблем Донбасса и Крыма, сообщил заместитель начальника главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба РФ Станислав Гаджимагомедов.

"Запад продолжает формировать из Украины враждебное нашей стране государство, как его назвал наш верховный главнокомандующий - "Антироссию", создавая на его территории плацдарм для размещения войск НАТО", - заявил Гаджимагомедов на "круглом столе" в Совете Федерации РФ.

"Политическая и военная поддержка из-за рубежа провоцирует Киев на силовой сценарий восстановления контроля над Донбассом, а в дальнейшем и над Крымом", - сказал он.

По словам замначальника ГОУ Генштаба, "в интересах дальнейшего искусственного поддержания военно-политической напряженности Вашингтон спекулирует на теме приема в Североатлантический союз Украины и Грузии".